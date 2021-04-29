/629172/مغص-وآلام-في-البطن-أعراض-جديدة-في-الموجة-الثالثة-لكورونا

تتزايد حالات الإصابة بكورونا في جميع أنحاء العالم، في ظل الموجة الثالثة من الفيروس.

ومن المهم ملاحظة أعراض كورونا منذ بدايتها لاتخاذ الاحتياطات ومنع نشر العدوى، حيث يمكن علاج 90% من حالات كورونا في المنزل.

ووفقاً للخبراء والأطباء، الخطوات الأولى التى يجب أن تكون عليها إذا كنت تشك في إصابتك بعدوى كورونا في المنزل هي أن لا تتجاهل الأعراض.

أعراض كورونا الموجة الثالثة

أول شيء يجب فعله، هو أن تكون مدركًا للعلامات والأعراض المحتملة، ومنها الحمى الشديدة، الاحتقان، ضيق التنفس، الطفح الجلدي غير المعتاد، سيلان الأنف، أحمرار العينين، التقيؤ، آلام العضلات، والتهاب الحلق.

توقيت ضرورة اجراء اختبار كورونا

قم بملاحظة ترتيب ظهور الأعراض، والعديد من الاختبارات تأتى سلبية أيضًا حتى مع ظهور الأعراض بسبب الاختبارات التى أجريت فى وقت مبكر جدًا.

فترة حضانة الفيروس، أي الوقت المستغرق من الإصابة بالفيروس حتى ظهور الأعراض هي 2-14 يومًا، وأنسب وقت لإجراء الاختبار هو 3 أيام بعد ظهور علامات العدوى.

الخطوة التالية بعد اكتشاف أعراض كورونا

يجب أن يبدأ الحجر الصحى والعزلة فعليًا من اليوم الأول الذى تبدأ فيه اكتشاف الأعراض لا تنتظر ظهور نتائج الاختبار وبدلاً من ذلك، ابدأ فى المتابعة من الأيام الأولى لبدء ظهور الأعراض.

ارتدي كمامة واعزل نفسك عن أفراد أسرتك حتى إذا اتضح أنه شىء غير كورونا فسيكون طريقة جيدة لوقف انتشار الأمراض المعدية والحصول على قسط من الراحة التى تشتد الحاجة إليها.

اعزل نفسك فى غرفة جيدة التهوية تحتوى على حمام مختلف وخصص المرافق والأوانى التى ستستخدمها خلال الأسبوعين المقبلين ولا تشاركها مع بقية أفراد الأسرة.

يجب أن يقوم من حولك بإجراء اختبار كورونا أيضًا لتجنب مخاطر التعرض.

أعراض يجب أن تنتبه لها

في حين أن طبيعة الفيروس لا تزال تتغير باستمرار، يشير معظم الأطباء إلى أن تطور المرض يبدأ بعدوى خفيفة في الجهاز التنفسي العلوي شائعة بين جميع الفيروسات، يليها تهيج الحلق يليه الحمى.

وقال الخبراء أيضًا إنه في الأيام الخمسة الأولى، يجب الانتباه إلى أعراض مثل الحمى والضعف.

أعراض جديدة في الموجة الثالثة

وهناك أعراض تنوعت بين مشكلات بالعين والأذن ومشاكل تنفسية وأخرى في الخصوبة لدى الجنسين.

وما يدل على أنه فيروس كورونا يرتبط بمعظم أعضاء الجسم، إضافة للأعراض المعروفة كحاستي الشم والتذوق، وارتفاع في درجة الحرارة والحمي والغثيان، وآلام في العظم والسيلان في الأنف، السعال الجاف والمغص وآلام في البطن.