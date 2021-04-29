/629165/ماذا-قدمت-الحكومة-للبرلمان-فى-الأسبوع-الأخير-من-إبريل

يستعرض موقع دوت الخليج، بيان مجمع لجلسات الأسبوع الأخير من شهر أبريل (مجلس النواب) حيث عقدت الجلسة الثامنة والثلاثين بحضور المستشار علاء الدين فؤاد – وزير شئون المجالس النيابية، والدكتورة هالة السعيد - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور محمد معيط - وزير المالية، والدكتور أحمد كوجاك – نائب وزير المالية، والدكتور أحمد كمالي – نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و الدكتور جميل حلمي – مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وممثلين عن وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، مصلحة الضرائب، مصلحة الجمارك، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .

الجهود الحكومية أمام البرلمان فى الأسبوع الأخير من إبريل

شهدت الجلسة أخذ الرأي النهائي على مشروعين قانونين مقدمين من الحكومة؛ الأول:"مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والثــــــــاني: "مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة (2018) وقد تمت الموافقة النهائية عليهما.

وقد استعرضت الدكتورة هالة السعيد - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خطة عمل الوزارة والمتعلقةبمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2021/2022.كما استعرض الدكتور/ محمد معيط - وزير المالية، خطة عمل الوزارة المتعلقة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022 وتم إحالتهما إلى اللجان المختصة بالمجلس لدراستهما.

وزير النقل أمام البرلمان

وثاني أيام الإنعقاد، يوم الإثنين الموافق 14 رمضان 1442 هــ -- 26 أبريل2021م حيث عقد المجلس جلسته التاسعة والثلاثين من الفصل التشريعي الثاني- دور الإنعقاد العادي الأول، بحضور المهندس الدكتور/ مصطفى مدبولي – رئيس مجلس الوزراء، والمستشار/ علاء الدين فؤاد –وزير شئون المجالس النيابية، والفريق المهندس/ كامل الوزير – وزير النقل والمواصلات، واللواء/ عاطف عبد الفتاح – أمين عام مجلس الوزراء، واللواء/ حسام نبيل – مساعد أمين عام مجلس الوزراء لشئون مجلس النواب، واللواء/ خالد أبو الفضل - مساعد أمين عام مجلس الوزراء للمراسم والعلاقات العامة، والعميد/ محمد طايل – مساعد وزير النقل للمتابعة وممثلين عن مجلس الوزراء ووزارة النقل والمواصلات.

قام الدكتور المهندس/ مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء،بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ بالبلاد وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من شهرأبريل الجاري و لمدة ثلاثة أشهر، شارحاً الأسباب الداعية لهذا القرار وعليه تم إحالة البيان إلى اللجنة العامة لدراسته.

وقد قام الفريق/ كامل الوزير - وزير النقل والمواصلات بعرضخطة الوزارة لتطوير قطاعات النقل المختلفة خاصة قطاع السكك الحديديةوتم إحالته إلى اللجنة المختصة لدراسته.

وفي ختام جلسات الإسبوع الأخير من شهر أبريل عقد المجلس جلسته الأربعين يوم الثلاثاء الموافق 15 رمضان 1442هـ -- 27 أبريل 2021م من الفصل التشريعي الثاني- دور الإنعقاد العادي الأول، بحضور المستشار/ علاء الدين فؤاد – وزير شئون المجالس النيابية، الدكتور/ محمد شاكر – وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس/ أسامة علي عسران – نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وممثلين عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وزارة المالية، صندوق دوت الخليج.

بدأت الجلسة أعمالها بالنظر في تقرير اللجنة العامة والذي انتهى بالموافقة على قرار السيد الرئيس/عبد الفتاح السيسى - رئيس الجمهورية، رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من شهرأبريل الجاري.

تم مناقشة مشروعين قانونين مقدمين من الحكومة؛ الأول: "مشروع قانونبتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015. والثــــــــاني: " مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق دوت الخليج.وقد تم الموافقة عليهما في المجموع مع إحالتهما إلى مجلس الدولة.

رفع جلسات النواب ل9مايو

وختاماً رُفعت الجلسة على أن تعقد الجلسة القادمة في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الأحدالموافق27 رمضان 1442 هـ --9 مايو 2021 م