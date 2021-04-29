/629166/صور-لوزير-الصناعة-الماليزي-ينظف-المسجد-الحرام-من-أثار-الأمطار

انتشرت صور عدة لعملية تنظيف وإزالة الأمطار من ساحات الحرم المكي.

وأشعلت صورة لوزير ماليزي الأنظار، وهو يشارك في عملية إزالة الامطار من أرضيات المسجد الحرام.

وتبين أن الصورة لوزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي محمد علي، وصف مشاركته في إزالة الأمطار من ساحات الحرم بالنعمة الكبيرة.

سقط مطر النعمة بغزارة

ونشر الوزير الصورة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر".

وعلق: "سقط مطر النعمة بغزارة. وكنت قادرًا على المساهمة بقليل من الخدمة والطاقة لأكون مع موظفي المسجد الحرام عندما سقطت الأمطار الغزيرة".

قبل الحجر الأسود

ودعم الوزير الماليزى محمد علي، صورة مشاركته في إزالة آثار الأمطار من ساحات المسجد الحرام، بمقطع فيديو آخر وهو يقبل الحجر الأسود.

وقال: "الحمد لله ، في أكثر البيئات صعوبة وتحديًا بسبب جائحة COVID-19 ، جعل الله سبحانه وتعالى كل شيء أسهل وأعطاني الفرصة لتقبيل الحجر الأسود والسنة في ملتزم وحجر إسماعيل.

أمطار كثيفة على المسجد الحرام

شهد المسجد الحرام سقوط أمطار غزيرة خلال اليومين الماضيين، وكثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها لإزالة آثار الأمطار الغزيرة التي هطلت الثلاثاء، على المسجد الحرام من أجل المحافظة على سلامة قاصديه وأدائهم مناسكهم.

أمطار رعدية في السعودية

بينما شهدت منطقة الخليج تباينا فى درجات الحرارة وطقس اليوم الخميس.

ويكون هناك امطار رعدية فى السعودية وحار بالبحرين وغائم في الإمارات.

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لليوم الخميس، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران ، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما يستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية .