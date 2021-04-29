كيف يري رئيس النواب عيد العمال فى مصر ؟

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن عيد العمال يجسد احترام الدولة وتقديرها لما يقدمه ‏عمال مصر من إسهامات في شتى ميادين الحياة، والذى يمثل فيها العامل المصرى قاعدة ‏الانطلاق نحو تغيير الواقع وبناء حاضر ومستقبل نتطلع إليه جميعاً.

جاء ذلك فى تهنئته للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال،حيث يري أنه يجسد احترام الدولة لما يقدمه عمال مصر من إسهامات في شتى ميادين الحياة

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رئيس النواب وعيد العمال فى مصر

ولفت رئيس مجلس النواب إلي أن جماهير شعب مصر العظيم التي أعطت ‏ثقتها للرئيس السيسي وجرى اسمه على لسانها إنما من أجل تفجير ينابيع الخير في ربوع مصر، ‏وحفظكم لهيبة الدولة وخوض معارك التطوير وبناء صروح جديدة للإنتاج على أرض ‏مصر تليق باسمها وتاريخها وتراثها قائلا:"عمال مصر الذين تحقق بسواعدهم تنفيذ هذه المشروعات العملاقة، يدركون ‏جيداً أنكم عودتمونا أن تنجز ما تعد وأنكم أوفيتم بما وعدتم "

وشهدت جلسة الأسبوع الجاري أخذ الرأي النهائي على مشروعين قانونين مقدمين من الحكومة؛ الأول:"مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والثــــــــاني: "مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة (2018) وقد تمت الموافقة النهائية عليهما

الجهود الحكومية أمام مجلس النواب

تم مناقشة مشروعين قانونين مقدمين من الحكومة؛ الأول: "مشروع قانونبتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015. والثــــــــاني: " مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق دوت الخليج.وقد تم الموافقة عليهما في المجموع مع إحالتهما إلى مجلس الدولة.

وختاماً رُفعت الجلسة على أن تعقد الجلسة القادمة في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الأحدالموافق27 رمضان 1442 هـ --9 مايو 2021 م