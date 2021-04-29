تعرف على سر ظهور بدر بانون مع ثنائي الزمالك.. تفاصيل

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نشر بدربانون مدافع النادي الأهلي صورة له تجمع بينه وبين لاعبين الزمالك أشرف بن شرقي وحميد احداد، وذلك عقب تناولهم الأفطار.

ونشر بدر بانون مدافع النادي الأهلي عبر حسابة الشخصي استوري”الإنستجرام”:صورة تجمع بينه وبين ثنائي الزمالك أشرف بن شرقي، وحميد احداد وهم يتناولون الأفطار في لفتة طيبة تدل علي قوة الصداقة والروح الرياضية خارج الملعب”.

ويدخل نادي الزمالك مباراته اليوم أمام فريق المقاولون العرب والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، وذلك في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز.

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وفاز نادي الزمالك على البنك الأهلي في مباراته الأخيرة في الدوري المصري بأربعة أهدافٍ لهدف، وأصبح رصيده 39 نقطة من 17 مباراة، وابتعد عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 33 نقطة من 14 مباراة.

قائمة الزمالك

في حراسة المرمى: محمود جنش ، أحمد نادر السيد

في الدفاع: محمود علاء ، محمد عبد الغني ، محمد عبد السلام ، عبد الله جمعة ، أحمد فتوح ، حازم إمام، حمزة المثلوثي .

في الوسط: فرجاني ساسي ، طارق حامد ، يوسف أوباما ، محمد أشرف روقا ، إسلام جابر ، محمود عبدالعزيز ، أحمد سيد زيزو ، محمود عبدالرازق شيكابالا، أشرف بن شرقي.

في الهجوم: حميد أحداد، مروان حمدي.

القنوات الناقلة

تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز على قنوات أون تايم سبورت

تعرض لاعبين من الزمالك للإصابة بفيروس كورونا قبل مباراة المقاولون العرب، هما محمد أبوجبل ومحمد عبد الشافي، وقد عاد أحمد فتوح للتدريبات الجماعية قبل المباراة بعد تعافيه من الإصابة، ويبقى وضع الونش تحت الشك.

اخر مواجهات الزمالك

الجدير بالذكر ان اخر مواجهات الزمالك كانت أمام فريق البنك الأهلي والتي انتهت بنتيجة 4/1 لصالح الفارس الأبيض