/629170/موعد-قرعة-دور-الـ-8-من-دوري-أبطال-إفريقيا-منافس-الأهلي

تنطلق مراسم قرعة دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا بمشاركة الأهلي ،غدا، الجمعة، الثانية ظهرا، أو في الثامنة مساء بعد الإتفاق مع مسئولي التسويق، في مقر الإتحاد الإفريقي " الكاف" بالقاهرة، وذلك مع عدم تواجد مندوبين عن الفريقين من أجل الإحترازات ضد فيروس كورونا، على أن تنقل قنوات beIN Sports القرعة على الهواء مباشرة.

ويشارك الأهلي عن صافة المجموعة الأولى برفقة سيمبا التنزاني متصدر ترتيب المجموعة ، ليضرب المارد الأحمر موعدا مع أحد الفرق التالية: " الوداد ، صن داونز، الترجي التونسي، وذلك بسبب تواجد مادة تمنع مواجهة فريقين من نفس المجموعة في الدور الثاني.

موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا

ويستعرض دوت الخليج المتأهلين لدور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا:

المستوى الأول: الترجي التونسي – الوداد المغربي – صن دوانز الجنوب إفريقي – سيمبا التنزاني .

المستوى الثاني: الأهلي – كايزر تشيفيز – مولودية الجزائر – شباب بلوزداد.

مواعيد نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تلعب مباريات ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا أحد يومي 14 و15 من الشهر المقبل، على أن تلعب مباريات إياب دور الـ 8 أحد يومي 21 و22 مايو.

و من المقرر أن تقام مواجهات ذهاب الدور نصف نهائي من دوري أبطال إفريقيا أحد يومي 18 أو 19 يونيو، على أن تقام مباريات العودة أحد أيام 25 أو 26 يونيو.

موعد قرعة الكونفيدرالية الإفريقية

على جانب أخر تقام قرعة الكونفيدرالية الإفريقية بمشاركة بيراميدز، لتحديد مواجهات دور الـ 8 من البطولة، وذلك بعد حسم الفرق المتأهلة الإنتهاء من مباريات الجولة السادسة والأخيرة في دور المجموعات، والتي حقق خلالها الفريق السماوي فوزا هاما على حساب نامونجو بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم على ملعب الدفاع الجوي. ومن المتوقع ان يواجه بيراميدز أحد الأندية الثلاثة المقبلة في مواجهة قد تبدو سهلة: أنييمبا النيجيري، شبيبة القبائل الجزائري، أو جراف السنغالي.

الفرق المتأهلة لدور الـ 8 من الكونفيدرالية الإفريقية

المستوى الأول: أنييمبا النيجيري، شبيبة القبائل الجزائري، جراف السنغالي، الرجاء المغربي.

المستوى الثاني: أورلاندو بايرتس، بيراميدز، القطن الكاميروني، الصفقاسي التونسي.