/629171/رسالة-خاصة-من-رئيس-النواب-للبابا-تواضروس-بمناسبة-عيد-القيامة-تعرف-عليها

تضمنت تهنئة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لقداسة البابا تواضروس الثانى، ‏بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ‏ بمناسبة عيد القيامة المجيد، التأكيد علي أن الجميع عرف البابا تواضروس مثالا يحتذي به فى الوطنية ومواقفه المسانده للوطن.

كما تضمنت التهنئة حديث رئيس مجلس النواب:" يطيب لنا أن نتقدم باسمى واسم أعضاء مجلس النواب لقداستكم ولجميع ‏الإخوة المسيحيين بأصدق التهانى مقرونة بأجمل الأمنيات الطيبة بمناسبة عيد ‏القيامة المجيد، داعين المولى عز وجل أن يعم الخير والنماء ربوع مصرنا الحبيبة وأن ‏يرفُل شعبها في ثياب العزة والمنعة والأمن والأمان.‏"

عيد القيامة فى مصر ومجلس النواب

كما تضمنت حديث المستشار الدكتور حنفي بقوله للباب تواضروس:"عرفناكم قداسة البابا مثالاً يحتذى في الوطنية، ومواقفكم المساندة ‏للوطن ضد دعاوى الفتنة التي تريد النيل من تماسك وتشابك النسيج الوطنى التي ‏تزيده الشدائد والمحن تماسكاً وتلاحماً، فما بين عنصرى الأمة كثير ومتين وأكبر ‏من الحصر وأجل عن الوصف.‏"

وشهدت جلسة الأسبوع الجاري أخذ الرأي النهائي على مشروعين قانونين مقدمين من الحكومة؛ الأول:"مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والثــــــــاني: "مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة (2018) وقد تمت الموافقة النهائية عليهما.

تم مناقشة مشروعين قانونين مقدمين من الحكومة؛ الأول: "مشروع قانونبتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015. والثــــــــاني: " مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق دوت الخليج.وقد تم الموافقة عليهما في المجموع مع إحالتهما إلى مجلس الدولة.

رفع جلسات النواب ل9مايو

وختاماً رُفعت الجلسة على أن تعقد الجلسة القادمة في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الأحدالموافق27 رمضان 1442 هـ --9 مايو 2021 م