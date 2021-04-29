/629175/رئيس-خارجية-الشيوخ-سد-النهضة-قضية-حياة-للمصريين-وموقفنا-قوى

قال النائب عبد الحي عبيد، رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن سد النهضة قضية حياة المصريين، مشيرًا إلي أن المجتمع الدولي يرصد التعنت الإثيوبي في المفاوضات مع دولتي المصب مصر والسودان ويتحرك بناء علي ماتشهده المنطقة من تطورات في هذا الشأن.

رئيس خارجية الشيوخ: نتابع دور فعل المجتمع الدوى

وأكد رئيس خارجية الشيوخ، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، أننا نتابع عن كثب ردود فعل المجتمع الدولي بعد رفض إثيوبيا وتعنتها الوساطات دولية لحل أزمة سد النهضة والمرحلة الثانية من ملء السد دون الوصول إلي اتفاق قانوني ملزم.

وتابع رئيس خارجية الشيوخ، النائب عبدالحي عبيد:” كان هناك أسئلة مقدمة من أعضاء المجموعة البريطانية المصرية، التي تضم 61 عضوا بمجلسى اللوردات والعموم إلى الحكومة البريطانية، بشأن موقف بريطانيا من التعنت الإثيوبى في مشكلة سد النهضة، وإن دل هذا يدل علي أن موقف مصر قوي تجاه قضية مياه نهر النيل.

رئيس خارجية الشيوخ: لابد من التزام إثيوبيا بتوقيع اتفاقية

وأشار النائب عبدالحي عبيد، إلي أن العالم مليء بالانهيارات والانقاسامات، في مختلف الدول ولا نجد أو نري أن هناك اختلافات بينهم علي بناء سدود، لأن هناك اتفاقيات دوليه للانهار تحكم ولاتعتدي دولة علي حق دولة أخري، متسائلا لماذا تتعنت اثيوبيا ؟ ولمصلحة من ؟

وأكد رئيس خارجية الشيوخ، النائب عبد الحي عبيد، أن مصر لا تنكر حق أثيوبيا في التنمية ولن نكون دولة معتديه ولكننا نثق في القيادة السياسية حكومة وشعبا وهناك حالة من الاصطفاف الوطني خلف الرئيس في حل ازمه سد النهضة في ايجاد اتفاق مبادئ يحدد طريق الاتفاق والتعاون بين أثيوبيا ودولتي المصب مصر والسودان خاصة أن المجتمع الدولي يري ويرصد التعنت الاثيوبي. ‏