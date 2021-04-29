107مشروع جديد بوزارة النقل  بداية من أول يوليو..دوت الخليج تكشف بالأرقام

/629176/107مشروع-جديد-بوزارة-النقل -بداية-من-أول-يوليوتحيا-مصر-تكشف-بالأرقام

قال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل انه تم التخطيط لتنفيذ عدد 2173 مشروع بإجمالى تكلفة 1627مليار جنيه فى كافة القطاعات التابعة لوزارة النقل، في الفترة من عام 2014-2024 وتم الإنتهاء من تنفيذ عدد 1456 مشروع بتكلفة 371,1مليار جنيه وجارى استكمال تنفيذ عدد 610 مشروع بتكلفة 633.2 مليار جنيه.

حديث الوزير جاء أمام مجلس النواب، خلال الإسبوع الجاري مؤكدا أنه اعتبارا من 1 / 7 /2021 مخطط البدء فى تنفيذ عدد 107 مشروع بتكلفة 617,7مليار جنيه لتنتهى خطة تطوير قطاعات وزارة النقل فى عام 2024 من خلال عدد (10) هيئات في 6 قطاعات رئيسية هي ( الطرق والكباري – السكك الحديدية – الأنفاق – الموانئ البحرية – الموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجيستية – النقل النهري) أي ان وزارة النقل ليست السكة الحديد فقط ولكنها عشرة هيئات مختلفة ممكن ان يكون بعض الهيئات الأخرى اكبر من هيئة السكة الحديد ولكن هيئة السكة الحديد هي التي يحتك بها ويستخدم الجمهور قطاراتها يوميا وهي اقدم الهيئات بمصر.

بالأرقام .. المشروعات الجديدة فى وزارة النقل بداية من أول يوليو

أكد الوزير ان مشروعات الطرق والكبارى مخطط : 464 مليار جنيه ( منفذ : 269,8مليار جنيه ) ( جارى : 111,5مليار جنيه ) ( متبقى : 82,7 مليار جنيه ) حيث ان المشروع القومى للطرق 7000كم / 175 مليار جنيه ومحاور النيل 22 محور / 34 مليار جنيه وايضاً الطرق المحلية داخل المحافظات 7,3 مليار جنيه والطرق الرئيسية 9500 كم / 107,7مليار جنيه والكباري العلوية والأنفاق 1000 كوبرى ونفق / 140مليار جنيه

أضاف الوزير ان مشروعات الأنفاق والجر الكهربى مخطط : 837 مليار جنيه ( منفذ : 39,6 مليار جنيه ) ( جارى : 431.1مليار جنيه ) ( متبقى : 366,3مليار جنيه ) حيث تم تطوير الخطين الأول والثانى للمترو 65.5كم / 47,5 مليار جنيه واستكمال الخط الثالث للمتروالمرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة 41,2كم / 97مليار جنيه و الخط الرابع للمترو ( 6 أكتوبر }حى الاشجار{ – عمرو بن العاص – القاهرة الجديدة ) 42 كم / 150 مليار جنيه والخط السادس للمترو (الخصوص - المعادي الجديدة) 30 كم / 73,4 مليار جنيه والقطار الكهربائى LRT (مدينة السلام- العاشر من رمضان / العاصمة الإدارية ) 103كم / 35 مليار جنيه ومونوريل العاصمة الإدارية - مونوريل مدينة السادس من أكتوبر 98.5كم / 76,5 مليار جنيه وشبكة القطار الكهربائى السريع 1810 كم / 360 مليار جنيه وتطـــوير وكهربة خط سكك حــديد ابو قير وتحويله إلى مترو إعادة تأهيل تــرام الرمل 35.4 كم / 39,1 مليار جنيه

وأوضح الوزير ان مشروعات النقل البحرى مخطط : 63 مليار جنيه ( منفذ : 15,8 مليار جنيه ) ( جارى : 18,6 مليار جنيه ) ( متبقى : 28,6مليار جنيه)

ميناء الإسكندرية بتكلفة 19,2 مليار جنيه وميناء دمياط بتكلفة 23,4 مليار جنيه وميناء السخنة بتكلفة 20 مليار جنيه وميناء شرق بور سعيد بتكلفة 10 مليار جنيه وموانئ البحر الأحمر بتكلفة 10,3 مليار جنيه بالإضافة إلى الموانئ الجديدة الجاري تنفيذها بواسطة القوات المسلحة في برنيس والعريش وأبوقير وجرجوب.

وأكد وزير النقل أن مشروعات الموانئ البرية والجافة مخطط : 15 مليار جنيه ( منفذ : 0,3 مليار جنيه ) ( جارى : 5,7 مليار جنيه ) ( متبقى : 9 مليار جنيه ) حيث تم تطوير الموانئ البرية بتكلفة 2 مليار جنيه وأنظمة المراقبة والتأمين بالموانئ البرية بتكلفة 0,5 مليار جنيه وإنشاء الموانئ الجافة والمراكز واللوجستية بتكلفة 12,5 مليار جنيه

جهود التطوير بمنظومة النقل

واضاف الوزير ان مشروعات النقل النهرى مخطط : 3 مليار جنيه ( منفذ : 0,6 مليار جنيه ) ( جارى : 1 مليار جنيه ) ( متبقى : 1,4 مليار جنيه ) حيث تم تطوير الطرق الملاحية بتكلفة 2 مليار جنيه وتطوير موانئ السد العالي ووادي حلفا بتكلفة 220 مليون جنيه وكباري علي الأهوسة والطرق الملاحية بتكلفة 310 مليون جنيه ونظام البنية المعلوماتية لنهر النيل RIS بتكلفة 165,5 مليون جنيه ورفع كفاءة الأهوسة بتكلفة 100 مليون جنيه ونظم المراقبة والتحكم بتكلفة 200 مليون جنيه .