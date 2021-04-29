/629177/113-مليون-جنيه-صحيفة-تركية-تكشف-تفاصيل-انتقال-محمد-شريف-لطرابزون-التركي

كشفت تقارير تركية عن تفاصيل إنتقال محمد شريف لاعب النادي الأهلي لصفوفنادي طرابزون سبور التركي ، بعد أن قدم اللاعب مستويات عالية مع ناديه الأحمر والمنتخب المصري وكذلك في ظل حاجة الفريق لمهاجم جديد.

وبجسب صحيفة فوتو سبور التركية فإن النادي يريد حل مشكلة خط المهاجم للموسم المقبل لديها هدفان أحدهما محمد شريف والآخر أندراز سبورار.

محمد شريف ينتقل للدوري التركي

وقالت صحيفة فوتو سبور: " أبرمت طرابزون سبور اتفاقية مدتها 3 سنوات مع محمد شريف مقابل مليون دولار سنويًا. ومع ذلك ، لم يقتنع ناديه الأهلي بعد، وضحى طرابزون سبور بـ 2.5 مليون دولار من أجل شريف، لكن في الوقت الذي يدفع فيه مسئولي جالاتا سراي 6 ملايين دولار لمصطفى محمد، يريد الأهلي الحصول على 7.5 مليون دولار للمهاجم الأول للمنتخب المصري.

وتابعت : " أما بالنسبة لسبورار ، فقد تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع سبورتنج، و سيتم شراء اللاعب على سبيل الإعارة مع نية الشراء، وسيتم أيضًا تضمين خيار الشراء في العقد، و أولوية اللاعب السلوفاكي هي الاستمرار مع فريق من أوروبا، لذلك وافق طرابزون سبور أيضًا على دفع 1.2 مليون يورو مقابل سبورار من سبورتنج.

ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

يذكر أن محمد شريف محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نجح في تسجيل الهدف التاسع له هذا الموسم مع المارد الأحمر بعد الفوز على المصري البورسعيدي بثنائية نظيفة سجلها مهاجم الأهلي الواعد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، ليتصدر قائمة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز مناصفة مع احمد سمير لاعب طلائع الجيش و كذلك حسام حسن لاعب سموحة السكندري .

محمد شريف – الأهلي – 9 أهداف

أحمد سمير – طلائع الجيش – 9 أهداف

حسام حسن – سموحة السكندري – 9 أهداف

عمر كمال عبدالواحد – المصري – 9 أهداف

يوسف أوباما – الزمالك – 8 أهداف

أحمد ياسر ريان – سيراميكا كليوباترا – 7 أهداف