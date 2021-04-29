صور.. ضبط 6 آلاف شيشة وغلق 502 مقهى بالقاهرة لمخالفة الإجراءات الاحترازية

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان المعظم لحماية صحة وسلامة المواطنين مع توقيع الغرامات الفورية على المخالفين.





وشدد محافظ القاهرة على ضرورة متابعة منع تقديم الشيشة وتطبيق الغرامات المفروضة والغلق على المخالفين بشكل فورى مع مصادرة كل المستلزمات المستخدمة فى المخالفة والتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية خصوصا ارتداء الكمامات وتوافر المطهرات، وترك مسافات متباعدة بين الطاولات، والتأكيد على الالتزام بالمواعيد المحددة للإغلاق، واستخدام الأدوات أحادية الاستخدام من أطباق وأكواب وغيرها من الأدوات الشخصية، وتوفير مناديل ومعقمات بداخل دورات المياه وتعقيمها بشكل مستمر.



وأكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بمتابعة إلتزام الأنشطة التجارية والمولات والمطاعم والكافيتريات والكافيهات بتوقيتات الفتح والإغلاق الصيفية مع التأكيد على الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيرا إلى أنه يتابع على مدار الساعة الاجراءات التي تتخذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتطبيق الإجراءات الإحترازية فى أحياء العاصمة المختلفة حرصًا على صحة المواطنين.



وفى هذا السياق، شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة بالتنسيق مع شرطة المرافق حملات مسائية مكثفة لمتابعة الإلتزام بقرارات مجلس الوزراء بمنع الشيش فى المقاهي حرصًا على الصحة العامة وتمكنت الحملات من غلق 502 كافية لتقديمها الشيشة بالمخالفة لقرار الحظر وتم مصادرة أكثر من 6 آلاف شيشة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، وتم مصادرة الشيش وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة المخالفين للنيابة المختصة، كما تم غلق 572 مقهى و950 محلا و725 ورشة لمخالفتها مواعيد الغلق وتحرير 3.856 محضر عدم ارتداء كمامة.