فيديو - أسامة الأزهرى يروى قصة هود والأبنية الشاهقة فى حامل المسك

جدة - نرمين السيد - بدأت حلقة اليوم، من برنامج "حامل المسك" والذى يقدمه الشيخ أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، والمنشد مصطفى عاطف، على الراديو 9090 فى رمضان 2021، بالحديث عن سيدنا هود عليه السلام.





وقال الأزهرى، إن سيدنا هود ذكر فى عدد من المواضع بالقرآن الكريم، وخصوصا فى سورة الشعراء، مشيرا إلى أن هود عليه السلام جاء لمعالجة الانحراف عن التوحيد فى صفوف قومه، وحاول معالجة العبث فى المجتمعات، حيث قال تعالى: "كَذّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلاَ تَتّقُونَ * إِنّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ * فَاتّقُواْ اللّهَ وَأَطِيعُونِ".

وتابع الأزهرى، أن تفسير قوله تعالى: "أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ" تكشف لنا نواحى من تاريخ الأمة العربية ومبلغ مدنيتها وتعميرها، حيث كان أهله على علم بتخطيط المدن والأبنية، موضحا أن أهل هود عليه السلام أنشأوا عددا كبيرا من المدن وتفننوا فى البناء حتى أصبحوا آية فى العمارة.

وأوضح الأزهرى، أنه رغم اتخاذهم المبانى الشاهقة والعمران فى كل وادٍ، إلا أن غياب الغائية كان حاضرا، وبنوا بناءً شامخا يدل على قوتهم إلا أن الهدف من تلك المبانى لم يكن واضحا بل كان عبثا ولهوا باطلا.

وأشار الأزهرى، إلى أن العمران والحضارة وازدهار المؤسسات ينبغى أن يوظف لخدمة الإنسان والبشرية، موضحا أن سيدنا هود أراد أن يخبرنا أنه لا يمكن أن تصنع الحضارات بامتلاك أسباب العمران والثروات فقط، بل لا بد أن يوظف كل هذا لبناء الإنسان ومنظومة قيمه، متابعا: "ملخص قصة سيدنا هود هو أن بناء العمران يسخر من أجل بناء الإنسان".

وأكد الأزهرى، أن الانحراف عند قوم هود تجسد فى قوله تعالى: "وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ"، مشيرا إلى أن الحضارات لا تموت قتلا وإنما تموت انتحارا.