صور.. التنمية المحلية: 3 دورات جديدة ينفذها مركز سقارة الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة خلال الأسبوع المقبل 3 دورات تدريبية، وذلك فى ضوء تكليفات محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بضرورة الاهتمام بتدريب العاملين بالمحليات لرفع مستوى ادائهم للخدمات المقدمة للمواطنين بصورة أفضل وأسرع.





وأوضح بيان وزارة التنمية المحلية، اليوم الخميس، أن الدورات التدريبية هى تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الأزمات والتطبيق على أزمات الأمطار والسيول ودورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات التفتيش الإدارى ومكاتب المتابعة الميدانية ودورة القيادة وادارة الذات لرؤساء المراكز والمدن و الأحياء ونوابهم ومساعديهم فيما تستمر دورة ادارة المشروعات pmp للأسبوع الثانى على التوالى ويستفيد من دورات الاسبوع المقبل 124 متدربا من جميع المحافظات.



وأكد محمود شعراوى أهمية أعداد كوادر قيادية مؤهلة للتعامل فى المجالات المرتبطة بالمحليات فى المحافظات بأساليب جديدة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة موضحاً أن خطة تدريب مركز سقارة تركز على تلبية أكبر قدر من الاحتياجات والطلبات التدريبية فى المحافظات وزيادة عدد المتدربين فى كل دورة وزيادة عدد الادارات المستهدفة فى عملية التدريب وعدد الدورات.



من ناحية أخرى، احتفل اليوم مركز التنمية المحلية بسقارة بانتهاء فعاليات 3 دورات تدريبية هى دورة تحليل البيانات باستخدام الحاسب الآلى باستخدام برنامج "spss" للمديرين والعاملين بمراكز المعلومات، ودورة تنمية مهارات المديرين والعاملين فى مجال اعداد دراسات الجدوى وخطط الصيانة ونفقات التشغيل بالإدارات الهندسية وإدارة التخطيط والمشروعات، بالاضافة إلى دورة تنمية قدرات المديرين والعاملين فى صندوق التنمية المحلية والإقراض واستفاد من الدورات 122 متدربا من جميع المحافظات.