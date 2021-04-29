إنفوجراف - ننشر الأسعار .. التموين تطرح كعك العيد بالمجمعات الاستهلاكية

جدة - نرمين السيد - أنتجت الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين كميات كبيرة من منتجات كعك العيد والبسكويت بأشكال مختلفة وتوفيرها لمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين.





والإنفوجراف التالى يوضح أسعار كعك العيد، الذى طرحته وزارة التموين بالمجمعات الاستهلاكية. ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية باستمرار طرح منتجات العيد، وكذلك وتوفير منتجات اللحوم والدواجن وبكميات كبيرة بالمنافذ التابعة للوزارة بأسعار مخفضة مقارنة بالمنتجات المثيلة فى الأسواق الأخرى، كما وجه الوزير باستمرار صرف المقررات التموينية والسلع المدعمة فى مواعيدها المحددة .

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