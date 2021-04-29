فيديو - مصر أرض الصالحين .. حكاية الصحابى عقبة بن عامر «رديف رسول الله»

جدة - نرمين السيد - تحدث الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وعضو هيئة كبار العلماء، خلال برنامج "مصر أرض الصالحين"، المذاع على القناة الأولى، اليوم الخميس، عن "رديف رسول الله" والشاعر والمحارب والفقيه الصحابى عقبة بن عامر.





وأضاف جمعة، أن عقبة بن عامر صاحبى جليل، وضع حياته فى أمرين "العلم والجهاد" فانصرف إليهما بروحه وجسده ونفسه، فنهل مع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أصبح مقرئا لمصر، تميز بفصاحة اللسان وشاعرا وكاتبا، وهو أحد من جمعوا القرآن الكريم فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم، حتى أنه ترك مصحفا مكتوبا بخط يده.

وأشار مفتى الجمهورية السابق إلى أن الصحابى عقبة بن عامر كان من أحسن الأصوات تلاوة للقرآن الكريم، والمدرسة المصرية فى التلاوة يرجع أصلها إلى عقبة بن عامر. وأوضح رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب أن عقبة بن عامر كان من المدينة المنورة، وكان راعيا للغنم، وسمع عن الإسلام والنبى الكريم من الصحابى عبادة بن الصامت رضى الله عنه، وبايع النبى صلى الله عليه وسلم على ملازمته والتعلم منه، وبالفعل تفرغ لتعلم الذكر والقرآن وحفظه وتعليمه للأخرين لذا أطلق عليه "رديف رسول الله" نظرا لملازمته الشديدة للنبى عليه الصلاة السلام.

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