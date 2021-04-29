النواب: الموافقة على تشكيل لجنة لحفظ وتسجيل وثائق لجنة حفظ الآثار العربية

أعلنت النائبة شيماء حلاوة، عضو لجنة الآثار والثقافة والإعلام بمجلس النواب، الموافقة على الاقتراح المقدم من جانبها بشأن تشكيل لجنة لحفظ وتسجيل و رقمنة وثائق لجنة حفظ الآثار العربية، والتى تعتبر بمثابة أول عمل مؤسسي منظم تم إنشاؤه للحفاظ على الآثار الإسلامية والقبطية فى مصر وبعض دول الوطن العربي.

وقالت النائبة في بيان لها إن لجنة المقترحات والشكاوى وافقت على تشكيل اللجنة بهدف

حصر وتسجيل ورقمنة هذه الوثائق وهي الرسومات الهندسية والزخرفية، وأرشيف الصور، والذى يشتمل على عدد هائل من الصور الفوتوغرافية، والسلبيات الزجاجية (أكثر من ثلاثة عشرة ألف سلبية زجاجية)، وهى "لوح من الزجاج كانت تطبع عليها الصور ويتم نسخها ورقيا من خلال اللوحة الزجاجية، وهى مرحلة ما قبل النيجاتيف، ومكتبة بها كتب نادرة .

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على عدم البدء فى أى أعمال نقل لهذه المقتنيات قبل انتهاء اللجنة من توثيق وتسجيل ورقمنة كل القطع والمقتنيات السابق ذكرها، مع وضع استراتيجية عمل كاملة للحفاظ عليها تثميناً للجهود المبذولة حاليا من قبل وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية.