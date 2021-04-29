/629174/تعرف-على-مجموعة-مصر-في-كأس-الأمم-للكرة-الشاطئية

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن مجموعة مصر في كأس الأمم للكرة الشاطئية وترتيب مباريات الفراعنة خلال البطولة، المقرر إقامتها في السنغال العام الجاري، حيث وقعت مصر في مجموعة الثانيةو تضم منتخبات: موزمبيق والمغرب وسيشل.

المجموعة الثانية لكأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية أجريت قرعة كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية ، السنغال 2021 اليوم الخميس 29 أبريل 2021 في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالقاهرة.

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وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي: المجموعة الاولى :السنغال - الكونغو الديمقراطية - تنزانيا- أوغندا المجموعة الثانية: مصر- موزمبيق- المغرب- سيشيل أجرى القرعة خالد نصار مدير مسابقات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ، وساعده محمد فوزي قائد منتخب مصر للكرة الشاطئية. وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية في السنغال في الفترة من 23 مايو 2021 حتى 29 مايو 2021.

موعد البطولة

فيما تنطلق البطولة بمباراة السنغال المضيفة البطولة أمام الوافد الجديد الكونغو الديمقراطية.

وفي وقت سابق أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تصنيف المنتخبات العربية المشاركة في بطولة كأس العرب القادمة والمقرر إقامتها في دولة قطر بمشاركة 23 دولة قبل أن تقام مراسة القرعة بين الدول المشاركة بالدوحة، وشهد التصنيفف تواجد الفراعنة في المستوى الثاني خلف الجزائر وتونس و المغرب .

مجموعات قرعة بطولة كأس العرب

وجاء تصنيف المنتخبات العربية المشاركة في كأس العرب كالتالي:

التصنيف الأول: قطر، تونس، الجزائر، المغرب.

التصنيف الثاني: مصر، العراق، السعودية، الإمارات.

التصنيف الثالث: سوريا، عمان أو الصومال، الأردن أو جنوب السودان، لبنان أو جيبوتي.

التصنيف الرابع: موريتانيا أو اليمن، البحرين أو الكويت، فلسطين أو جزر القمر، ليبيا أو السودان.

وتضم قرعة كأس العرب 2021 منتخبات : مصر وقطر والجزائر والمغرب وعمان وفلسطين والسعودية والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا وتونس والإمارات واليمن والبحرين وجزر القمر وجيبوتي والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا .

موعد بطولة كأس العرب

وتقام البطولة بداية من اليوم الأول لشهر ديسمبر حتي 18 ديمسبر، وكان الاتحاد المصري قد أرسل موافقة رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم بمشاركتة في البطولة القادمة.