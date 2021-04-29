عمر كمال ينضم لكتيبة مسلسل الاختيار 2

دوت الخليج يرصد تفاصيل انضمام عمر كمال لمسلسل الاختيار 2 وكواليس أغنيته التي ستطرح ضمن أحداث المسلسل، فضلًا عن آخر أعماله.

عمر كمال يطرح برومو أغنية هنلبس عساكر

نشر كمال برومو الأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلق مشوقًا جمهور قائلًا: "قريبًا.. هنلبس عساكر من الاختيار 2"، ولاق البرومو إعجاب العديد من متابعيه.

أغنية هنلبس عساكر غناء عمر كمال، كلمات محمد حمدي، ألحان فارس فهمي، توزيع أشرف البرنس، تصوير ومونتاچ أحمد رأفت.

كلمات أغنية هنلبس عساكر

جاءت كلمات الأغنية كالتالي: "لو بقيت عمرك هتقتل ولا هتفجر كماين.. احنا هنزيد مش بننقص لو مش مصدق شوف وعاين.. أنت شكلك مش مذاكر.. في التاريخ يا رخيص يا فاجر.. لو هتقتل كل جيشنا.. شعبنا هيلبس عساكر".

صناع عمل مسلسل الاختيار 2

ومن الجدير بالذكر أن مسلسل الاختيار 2 بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي، أسماء أبو اليزيد، إياد نصار، بشرى، هادي الجيار، إنچي المقدم، أحمد سعيد عبد الغني، إسلام جمال وأحمد فهمي، من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

آخر أعمال عمر كمال الغنائية

ومن ناحية أخرى طرح المطرب عمر كمال مؤخرًا أغنيته "يلا بينا نتجوز" ضمن أحداث مسلسل "بنت السلطان" للنجمة روچينا، بالتعاون مع حمو بيكا وتوزيع إسلام ساسو.

كما طرح أيضًا أغنية "وقت المصلحة" من مسلسل "لحم غزال" للنجمة غادة عبد الرازق، وهي من كلمات رضا المصري، ألحان فارس فهمي وتوزيع أشرف البرنس.