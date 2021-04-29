/629179/التخطيط-ترسل-للبرلمان-تقرير-المتابعة-السنوى-بعد-توقف-١٧عام

استجابت وزارة التخطيط لطلب النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وأرسلت الوزارة تقرير المتابعة السنوي للمجلس للعام المالى المنصرف ٢٠١٩-٢٠٢٠ بعد توقف دام ١٧ عام.

التخطيط تستجيب لطلب النائب عبدالمنعم إمام

تأتي تلك الخطوة، استجابة للملاحظة التي أثارها النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، أثناء الجلسة العامة للمجلس للتعقيب على الحساب الختامى ٢٠١٩-٢٠٢٠ ، حيث أشار النائب إلى توقف وزارة التخطيط عن إرسال تقرير المتابعة السنوي للمجلس منذ عام ٢٠٠٣.

وكان إمام قد طالب في كلمته، وزيرة التخطيط بسرعة إرسال التقرير المشار إليه، والعودة إلى دورية إرسالة للمجلس، وهو و ما تم بالفعل هذا الأسبوع بعد توقف دام لقُرابة ١٧ سنة!

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب، قد وافق خلال جلسته العامة على قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، على تشديد العقوبة بشأن ختان الإناث، وتعديلات على قانون توزيع وإنتاج الكهرباء وذلك بعد نقاش موسع من قبل أعضاء البرلمان.