ابنة الشهيد طارق المرجاوي توجه له رسالة بعد استشهاده: "زعلانة منه..لية يتمني"

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رصد مسلسل الاختيار 2 الحلقة 16 استشهاد العميد طارق المرجاوي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة خلال تفقده القوة الأمنية أمام البوابة الرئيسة لجامعة القاهرة، حيث استهدفته العناصر الإرهابية بزرع عبوتين ناسفتين.

دوت الخليج يرصد رسالة سلمى لوالدها الشهيد طارق المرجاوي ولحظات توديعها له، فضلًا عن كواليس مسلسل الاختيار 2 الذي حظى بمشاهدة عالية منذ انطلاق الحلقة الأولى.

ابنة الشهيد طارق المرجاوي ببرنامج "على مسئوليتي"

وكانت ابنته سلمى حلت ضيفة عقب استشهاده ببرنامج "على مسئوليتي" للإعلامي أحمد موسى"، وروت تفاصيل توديعها لوالدها قائلة: "بوست رأسه وخدت فلوس من المحفظة ونزلت للمدرسة.. بس قلبي كان مقبوض وحاسة أن في حاجة غلط".

طارق المرجاوي يضحي بحياته من أجل بلده

وأكدت سلمى، أنها دائمًا ما كانت تطلب من والدها أن يستقيل ويترك العمل بالداخلية خوفًا منها عليه، ولكنه رفض ليحقق الأمن بمصر ولا تكون مثل سوريا وغيرها.

وأعربت عن رغبتها في أن يكون والدها بجانبها في بعض المواقف التي مرت بها مثل ارتدائها للحجاب وتكريمها بالمدرسة.

واختتمت حديثها وهي تعتب على والدها بسبب تركه لها وجعلها يتيمة، ولكنها فخورة به وبالتعظيم الذي تحظى به عندما يعلم أحد بأنها سلمى المرجاوي.

صناع عمل مسلسل الاختيار 2

ومن الجدير بالذكر أن مسلسل الاختيار 2 بطولة أحمد مكي، كريم عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، إياد نصار، بشرى، عمر متولي، إنچي المقدم وأحمد فهمي، من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.