لاعب يد النادي الأهلي: إبراهيم المصري دكتور صيدلي و شخصية «موسوسة جداً»

/629181/لاعب-يد-النادي-الأهلي-إبراهيم-المصري-دكتور-صيدلي-و-شخصية-موسوسة-جدا

كشف محمد جمال لاعب يد النادي الأهلي عن كواليس مشاركة إبراهيم المصري في مباراة نهائي كأس مصر أمام الزمالك، وذلك بعد الأزمة الأخيرة التي اتهامه بأنه شارك في اللقاء وهو يعلم أنه مصاب بكورونا،

وقال جمال في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم":إبراهيم المصري هو دكتور صيدلي بينما هو شخصية "موسوسة جداً" وبالطبع لن يضع نفسه أو زملاؤه في خطر.

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وتابع قائلاً: بعدالمباراة الفاضلة شعر اللاعب بالإجهاد، ومن ضغظ المباريات وفي اليوم التاني لم يحضر التمر واليوم الثالث خضع لمسحة وجاءت إيجابية، بعد ذلك تعافى من الأعراض ويوم التدريب الأخير قبل نهائي الكأس لم يحضر، ويوم المباراة صباح خضع لرابيد تيست يوم السبت وظهرت سلبية، فجاء إلى الصالة للمشاركة في المباراة، وإبراهيم المصري هو الوحيد الملتزم بالكمامة في أي مكان سواء داخل أو خارج النادي”.

وأستكمل حديثة قائلاً: “محمد عصام الطيار عند إصيب بكورونا لم يشارك في مباراة الدوري الفاصلة، بالرغم منه انه لاعب مؤثر في الفريق، أكثر من المصري الذي يتوفر له 4 بدائل، كان لدينا مكان بالقائمة لثنائي لم يتم قيدهم فتم تسجيل المصري ونزل للمشاركة، ولذلك ظهر في البداية مرتدي الكمامة.

وأختتم حديثة قائلاً: الجهاز الفني لنادي الزمالك استبعد فكرة ان إبراهيم المصري ان لديه كورونا لأنهم يعرفون المصري جيداً والتقطنا معه صور كثيرة بعد المباراة”.

ومن ناحيه اخري يدخل فريق الأهلي أمام فريق الاتحاد السكندري والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الخميس، مباراة نهائى كأس مصر لكرة السلة رجال.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في كأس السلة

فيما يلتقى فريق الأهلى نظيره الاتحاد السكندرى فى صالة الشباب والرياضة بأكتوبر، لحسم بطل الكأس. وتمكن الاتحاد السكندرى والنادى الأهلى من التأهل لنهائى كأس مصر على حساب فريقى سبورتنج والزمالك على الترتيب، فى المواجهات التى أقيمت بينهم أول أمس بنفس الصالة.

وحقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي فوز هام على حساب غريمه التقليدي فريق الزمالك، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين بالدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، ليتأهل إلى النهائي مع الاتحاد السكندري على لقب البطولة.