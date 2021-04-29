مواعيد مسلسلات رمضان 2021 على Mbc مصر 

استقبلت قناة MBC مصر 4 مسلسلات درامية تعرض عبر شاشتها خلال الموسم الرمضاني 2021، تنوعت بين الدراما الشعبية، والكوميديا.

دوت الخليج يرصد قائمة مسلسلات رمضان 2021 على قناة MBC مصر بالإضافة إلى مواعيد عرض كل مسلسل بالإعادة.

مسلسل ملوك الجدعنة

تفتتح قناة MBC مصر بعرض أول عرض درامي رمضاني لها بمسلسل "ملوك الجدعنة"، بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، ياسمين رئيس، ورانيا يوسف وعمرو عبدالجليل، وسيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

يعرض مسلسل ملوك الجدعنة على MBC مصر بداية من الساعة السابعة مساءً، على أن تكون الإعادة 12:30 صباحًا، والواحدة ظهرًا، وتدور أحداث المسلسل حول شخصين سرية وسفينة يعيشون في أحياء شعبية، يحتفظون بشنطة تحتوي على ألماظ سرقها صديقهما علي من أحد رجال الأعمال الكبار يدعى زاهي العتال، ومن هنا تبدأ بينهم المناوشات والانتقامات.

مسلسل لحم غزال

يأتي مسلسل "لحم غزال" في ثاني قائمة عرض مسلسلات قناة MBC مصر، وهو من بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، عمرو عبدالجليل، ووفاء عامر ومن تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

ويعرض مسلسل "لحم غزال" على قناة MBC مصر في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويعاد في الواحدة والنصف صباحًا، والاثنين ظهرًا، وتدور أحداث المسلسل حول فتاة نشأت في بيئة شعبية، عندما تصبح من الأثرياء، تبدأ مواجهتها مع مشاكل كبيرة.

مسلسل قصر النيل

يذاع مسلسل قصر النيل على قناة MBC مصر في الساعة التاسعة والنصف مساءً، ويعاد في الرابعة والنصف عصرًا، والمسلسل من بطولةدينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، وأحمد خالد صالح.

وتدور أحداث مسلسل قصر النيل في فترة الستينيات، ويوضح التغيرات التي طرأت في هذه الفترة، من تغيرات اجتماعية واقتصادية وسياسية أثرت علي الحياة بشكل عام. وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج خالد مرعي.

خلي بالك من زيزي

أضفت قناة MBC مصر بعض من المرح والكوميديا من خلال عرض مسلسل خلي بالك من زيزي تدور أحداثه حول زوجة تعاني من الخلافات مع زوجها، وتتوالى الأحداث فى إطار درامي مشوق.

يعرض مسلسل خلي بالك من زيزي في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، والإعادة في الخامسة والنصف عصرًا، وهو من بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، علي قاسم، وبيومي فؤاد، ومن تأليف ورشة تحت إشراف مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.