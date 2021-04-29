/629185/ترتيب-الدوري-الإسباني-قبل-مباراة-برشلونة-وغرناطة-التشكيل-و-موعد-اللقاء

يخوض برشلونة مواجهة هامة أمام غرناظة في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من الدوري الممتاز، في مباراة يسعى خلالها الفريق الكتالوني في حسم صدارة الترتيب حيث يحتل المركز الثالث بفارق نقطتين فقط عن أتليتكو مدريد ، وفي حالة فوز الفريق اليوم يتصدر جدول الترتيب.

وتنطلق صافرة مباراة برشلونة وغرناطة في الدوري الإسباني في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب كامب نو، وتنقل قناة beIN SPORTS 1 احداث المباراة بتعليق صوتي للمعلق التونسي روؤف خليف. تشكيل برشلونة أمام غرناطة في الدوري الإسباني ومن المقرر أن يدخل برشلونة مباراة غرناطة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: تير شتيجن. خط الدفاع: لينجليه، بيكيه، مينجويزا. خط الوسط: جوردي ألبا، بيدري، دي يونج،سيرخيو بوسكيتس، سيرجي روبيرتو. خط الهجوم: انطوان جريزمان، ليونيل ميسي. ترتيب الدوري الإسباني المركز الأول أتليتكو مدريد رصيد 73 نقطة - 33 مباراة. المركز الثاني ريال مدريد رصيد 71 نقطة - 33 مباراة. المركز الثالث برشلونة رصيد 71 نقطة - 32 مباراة. المركز الرابع إشبيلية رصيد 70 نقطة - 33 مباراة. المركز الخامس ريال سوسيداد – رصيد 50 نقطة - 32 مباراة. المركز السادس ريال بيتيس رصيد 50 نقطة - 33 مباراة. المركز السابع فياريال رصيد 49 نقطة - 33 مباراة. المركز الثامن غرناطة برصيد 42 نقطة - 32 مباراة. المركز التاسع سيلتا فيجو برصيد 41 نقطة - 33 مباراة. المركز العاشر أتليتك بلباو برصيد 41 نقطة - 32 مباراة. المركز الحادي عشر أوساسونا برصيد 40 نقطة - 33 مباراة . المركز الثاني عشر ليفانتي برصيد 38 نقطة - 33 مباراة. المركز الثالث عشر قادش برصيد 37 نقطة من أصل 33 مباراة. المركز الرابع عشر فالنسيا برصيد 36 نقطة - 33 مباراة. المركز الخامس عشر خيتافي برصيد 35 نقطة - 33 مباراة. المركز السادس عشر ألافيس برصيد 31 نقطة - 33 مباراة. المركز السابع عشر إلتشيه برصيد 30 نقطة - 33 مباراة. المركز الثامن عشر بلد الوليد برصيد 29 نقطة - 32 مباراة المركز الثامن عشر ويسكا برصيد 27 نقطة - 33 مباراة. المركز التاسع عشر إيبار برصيد 23 نقطة - 33 مباراة.

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