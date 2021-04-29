غدا.. مصر للطيران تسير 65 رحلة جوية لعدة وجهات لنقل 4648 راكبا

تسير مصر للطيران غداً الجمعة 65 رحلة جوية بمعدل 52 رحلة دولية إلى كل من "بغداد، لاجوس، دوالا، الدوحة، لارناكا، لندن، نيويورك، روما، باريس، أبوجا، اسطنبول،امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، موسكو، أثينا، أبوظبي، جوبا، بودابيست، برلين،ميونخ، دبي، ميلانو، البحرين، الخرطوم، عمان، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي،أديس أبابا، إربيل" و10 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4648 راكبا.
وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ،وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجرالصحي بمطار القاهرة.
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