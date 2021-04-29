طائرة نقل عسكري محملة بالمساعدات الطبية تصل ليبيا الخميس (فيديو)

وتساهم المساعدات فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الليبيين، ومن جانبه أعرب الجانب الليبي عن تقديره للجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية، ومساندتها المستمرة للشعب الليبى.

ويأتى ذلك فى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الليبى الشقيق فى مختلف الظروف، وتأكيدًا على عمق روابط الأخوة والصداقة التى تجمع الشعبين الشقيقين.