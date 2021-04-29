كرم جبر يستضيف وزيرة التضامن: الدولة تركز حاليًا على الاستثمار في البشر

/629189/كرم-جبر-يستضيف-وزيرة-التضامن-الدولة-تركز-حاليا-على-الاستثمار-في-البشر

أوضح كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن وزيرة التضامن هي المسئولة عن إعانة الأسر الفقيرة والمرأة المعيلة، ومحدودي الدخل، والأكثر احتياجا.

وأكد جبر، أن هذا الجانب مهم جدا في حياة المصريين، وذلك لأن الحياة في مصر تسير في اتجاهين منها مساعدة جميع فئات المجتمع، وأخرى تقديم أقصى درجات الرعاية الكاملة لمحدودي الدخل.

جبر: القباج لديها مشروعات غير مسبوقة في تاريخ مصر

وأوضح جبر، خلال كلمته بالجلسة الحوارية التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحضور وزيرة التضامن، أن الدكتورة نيفين القباج، لديها مشروعات كبيرة، وغير مسبوقة في تاريخ مصر، وأثبتت أن الوطن مسئولا عن جميع أبنائه، ويقدم رعاية خاصة للمحتاجين أكثر من غيرهم.

وأشار إلى أن الدولة وضعت نصب أعينها تقديم الدعم لكافة الفئات، وأن هناك نهضة إنشائية وحضارية كبيرة في مصر، ولكن الأهم من ذلك هو الاستثمار في البشر وتأهيلهم.

وفي مستهل كلمتها، توجهت القباج بتوجيه الشكر إلى رئيس المجلس على دعوتها للمشاركة في هذا الحوار المفتوح، مرحبة بالحضور كافة.

حماية المواطنين من الصدمات الاقتصادية

وأكدت الوزيرة على الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه الإعلام كفاعل أساسي في تعزيز الوعي المجتمعي وتعبئة الرأي العام نحو قضايا تنموية هامة.

وبدأت الوزيرة باستعراض جهود الوزارة في برامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها برامج حياة كريمة وتكافل وكرامة و2 كفاية وفرصة.

وأكدت أنه خلال الفترة من 2015 إلى 2018 كان الاهتمام الأول للدولة هو حماية المواطنين من الصدمات الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تمر بها البلاد وتمثلت الجهود في مد شبكات الأمان الاجتماعي، واستحداث مناطق جديدة لنقل سكان العشوائيات والمناطق غير الآمنه، وتحسين شبكة الطرق والمرافق والخدمات الأساسية، وتحسين الرعاية الصحية وبدء الإصلاح منظومة التعليم.

التركيز على الاستثمار في البشر

وقد توجهت جميع مؤسسات الدولة في الوقت الحالي في التركيز على الاستثمار في البشر وتحسين جودة المواطنين بدءً من الطفولة المبكرة والنشء والشباب وحتى مرحلة التقاعد والخروج إلى المعاش.

وأضافت أن الوزارة تفكر حاليا بمنظور تكاملي لتوفير الحماية الاجتماعية والرعاية والتمكين لجميع افراد الأسرة.

وأكدت القباج أن قاعدة البيانات التي تمتلكها الوزارة حالياً والتي تشمل 9.2 مليون أسرة بإجمالي 33.1 مليون مواطن تساهم في وضوع رؤية شاملة حول المجتمعات المحلية وحول أوضاع الأسر فيها.