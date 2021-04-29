/629182/هالة-كمال-مصر-لن-تتخلى-عن-حقها-فى-المياه-ونثق-فى-القيادة-السياسية

تحدثت النائبة هالة كمال، عضو مجلس الشيوخ، وأمين المرأة بالقاهرة عن حزب مستقبل وطن، عن جلسة لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بالمجلس برئاسة الدكتور عبد الحي عبيد، والتى استضافت فيها وزير الخارجية، السفير سامح شكري، لمناقشة التحديات الخارجية التي تواجه الدولة المصرية، كانت مهمة ومثمرة.

هالة كمال تسرد تفاصيل لقاء وزير الخارجية

وقالت عضو مجلس الشيوخ، هالة كمال:” وزير الخارجية، سامح شكرى، أشار خلال اللقاء حرصه على التنسيق مع المجالس النيابية مؤكدا على أنهم نبض الشعب ومثنيًا علي دور الدبلوماسية البرلمانية وماتتمتع به من مصداقية، لافتة إلى دورها في تعزيز العلاقات الثنائية مع برلمانات العالم.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، النائبة هالة كمال، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، على أهمية التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فى ضوء التكامل بين مختلف سلطات الدولة للمشاركة في تحقيق طموحات الشعب المصري وحماية مصالحه.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، هالة كمال، إلى أن وزير الخارجية، أوضح نقاط الخلاف مع الجانب الاثيوبي في أزمة سد النهضة ومدي التعنت الإثيوبى ورفضهم لبعض الوساطات لحل الأزمة واستمرارها في زيادة فجوة الخلاف.

هالة كمال: الدولة المصرية تعمل بكل جهد على إنهاء الأزمة

وأشارت النائبة هالة كمال، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية تعمل بكل جهد، علي إنهاء هذه الازمة، وتؤكد علي انها لن تتخلي عن الحفاظ عن حقها في مياه النيل”.

وتابعت النائبة هالة كمال، قائلة:” نثق في القيادة المصرية وكل مواطن مصري يدعم الدولة ويقف وراءها في كل خطواتها، مثمنه كافة الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية بالتعاون مع دولة السودان الشقيقة”.

كما أشارت عضو مجلس الشيوخ، هالة كمال، إلى أن الزيارات التي قام بها وزير الخارجية لعدة دول أفريقية، حاملاً رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي أشقائه رؤساء وقادة هذه الدول حول تطورات ملف سد النهضة والموقف المصري في هذا الشأن، يعكس حرص الدولة المصرية على إطلاع دول القارة الأفريقية على حقيقة المفاوضات.

وأكدت النائبة هالة كمال عضو مجلس الشيوخ، على أن السياسة المصرية قائمة على رصيد طويل من العلاقات الخارجية للدولة المصرية، بخلاف دورها الريادي في الساحة الإقليمية والدولية.

كما وجهت النائبة الشكر لوزير الخارجية سامح شكري لدوره المهم في دعم السياسة الخارجية للدولة المصرية فى ظل التحديات التى لا تزال تؤثر على استقرار الأمن القومى المصري والإقليمي وستظل مصر قوية شامخة بحب ابنائها وبقيادتهم الوطنية المخلصة.