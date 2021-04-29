/629184/نادر-السيد-تواجد-ثلاث-حراس-علي-مستوي-فني-كبير-في-قائمة-الزمالك-ذلك-يكون-نقمة-أو-نعمة

علق نادر السيد حارس الزمالك ومنتخب مصر السابق، على انضمام نجله احمد نادر السيد لقائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، المقرر إقامتها في التاسعة ونصف ضمن بطولة الدوري المصري.

وقال نادر السيد عبر إذاعة الشباب والرياضة:” ان وجود نجلي أحمد في قائمة الزمالك خطوة مهمة في حياته الكروي، وذلك نتيجة جهوده الكبير”.

وتابع قائلاً" لابد أن يعرفة قيمة تواجده في قائمة الزمالك خاضة وان الجهاز الفني قد اختارة من قبل، وأنه على الطريق الصحيح”.

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ووأصل:”، أن تواجد ثلاث حراس علي مستوي فني كبيرذلك من الممكن يكون نقمة أو نعمة في حال اطمئنان الجهاز الفني على مركز الحراس، ونقمة لان هناك رغبة كل حارس في المشاركة”.

وأختتم حديثة قائلاً:” من الصعب ان يتوقع احد من سيفوز بالدوري هذا العام ولكن بالطبع المنافسة تكون بين الأهلي والزمالك”.

يدخل نادي الزمالك مباراته اليوم أمام فريق المقاولون العرب والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، وذلك في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز.

فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة من 18 مباراة، فاز في 5 مباريات وتعادل في 3 وخسر 10 مباريات.

قائمة الزمالك

في حراسة المرمى: محمود جنش ، أحمد نادر السيد

في الدفاع: محمود علاء ، محمد عبد الغني ، محمد عبد السلام ، عبد الله جمعة ، أحمد فتوح ، حازم إمام، حمزة المثلوثي .

في الوسط: فرجاني ساسي ، طارق حامد ، يوسف أوباما ، محمد أشرف روقا ، إسلام جابر ، محمود عبدالعزيز ، أحمد سيد زيزو ، محمود عبدالرازق شيكابالا، أشرف بن شرقي.

في الهجوم: حميد أحداد، مروان حمدي.

اخر مواجهات الزمالك

الجدير بالذكر ان اخر مواجهات الزمالك كانت أمام فريق البنك الأهلي والتي انتهت بنتيجة 4/1 لصالح الفارس الأبيض