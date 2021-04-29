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بدون تأجيل.. اتحاد الكرة يعلن المباريات المتبقية في الدوري

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أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد الجولات المتبقية من مسابقة دوري القسم الأول من الجولة حتى الجولة 22 وحتى الجولة 34 والأخيرة المحدد لها 30 سبتمبر المقبل.

و يكرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأكيده على أنه في ظل المواعيد والظروف المحيطة بها لا يملك معها التأجيل، في الوقت نفسه فإنه يتفهم تماما حجم الضغوط البدنية والفنية التي يتعرض لها بعض الأندية ، خاصة المشاركة منها في البطولات الأفريقية والتي يقف الاتحاد منها موقف المساند لها والراعي لكافة مصالح الأندية، الأمر الذي يؤكد معه استعداده لدراسة أي مقترح يساعد هذه الأندية ويلبي متطلباتها.

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اتحاد الكرة يعلن الجدول المتبقى من مباريات الدوري 

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إلا أن الاتحاد يؤكد أيضا على أن أي تأجيل فيما تم إعلانه لا موضع له سوى خلال فترة تجمع المنتخب الأولمبي، مما يجعل الأندية تؤدي مؤجلاتها بدون لاعبيها المختارين للمنتخب الأولمبي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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