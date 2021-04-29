ضحية رامز عقله طار..فنانة مصرية متألقة

تنضم الفنانة سمية الخشاب اليوم لقائمة ضحايا رامز جلال في برنامج رامز عقله طار، الذي يمكنك متابعته على قناة mbc مصر، حيث ينتظر العديد من المشاهدين ظهور سمية الخشاب.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مقلب الفنانة سمية الخشاب في برنامج رامز عقله طار، بعدما استطاع أن يوقع بغريمته من خلال الفنان السعودي حسن عسيري.

سمية الخشاب في رامز عقله طار

تظهر اليوم الفنانة سمية الخشاب مع رامز جلال في برنامجه الرمضاني الشهير، لتكون الضحية رقم 17 بعدما استطاع رامز الإيقاع بعدد كبير من نجوم الفن والرياضة في البرنامج كان من ضمنهم المطرب أحمد سعد، الفنانة ويزو، والفنان محمد هنيدي، والمطرب الشعبي حسن شاكوش، وحمو بيكا والراقصة لوردينا، إسلام إبراهيم، فضلًا عن عدد من نجوم الكرة منهم محمد مجدي أفشة، رمضان صبحي.

يستهل رامز جلال مع وصول الضيف إلى مدينة الملاهي المتواجدة في الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، ومن هنا ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠضيف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.

مواعيد برنامج رامز عقله طار

الجدير بالذكر، أن برنامج رامز جلال "رامز عقله طار" يعرض يوميًا عقب مدفع الإفطار مُباشرة على "MBC مصر" الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر" 12:00 منتصف الليل.