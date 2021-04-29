موعد عرض مسلسل المداح والقنوات الناقلة

لاقى مسلسل المداح تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة منذ عرض أولى حلقاته، ما جعل متابعي المسلسل حارصين على معرفة مواعيد عرض المسلسل على القنوات المختلفة والإعادة حتى لا تفوتهم أحداث المسلسل.

دوت الخليج يرصد مواعيد عرض مسلسل المداح على القنوات المختلفة مع عرض الإعادة لكل قناة بعد تصدر المسلسل مؤشرات البحث منذ عرض الحلقة الأولى وحتى الآن.

مواعيد عرض مسلسل المداح على القنوات المختلفة

حرصت قنوات النهار على ضم مسلسل المداح إلى قائمة مسلسلاتها في رمضان 2021، حيث يعرض يوميًا على قناة النهار في التاسعة والنصف مساءً، ويعاد ثلاث مرات على مدار اليوم التالي في 04:05 صباحًا، و 11 صباحًا، والرابعة عصرًا، بينما على قناة النهار دراما في الساعة العاشرة مساءً.

ويمكنك متابعة مسلسل المداح أيضًا من خلال قناة Art حكايات في تمام الساعة السابعة مساءً، والإعادة في الساعة 3:00 صباحًا، و 11:00 صباحًا، أما عن قناة أبو ظبي يعرض في تمام الساعة 10 صباحًا والإعادة الساعة 4:10 صباحًا، و12 ظهرًا.

قصة مسلسل المداح

يدور مسلسل المداح في عالم الروحانيات والتصوف، في إطار تشويقي إجتماعي، من خلال قصة صابر الذي يجسد بطولته الفنان حمادة هلال، وهو شاب ريفي يقع في حب الفنانة نسرين طافش، يعمل منشد ديني يرث من والده موهبة الإنشاد، يتعرض للعديد من المشاكل ما يدفعه إلى طريق الصلاح والتوبة.

أبطال مسلسل المداح

مسلسل المداح من بطولة الفنان والمطرب حمادة هلال، والفنانة نسرين طافش، وخالد سرحان، وأحمد بدير، ودنيا عبدالعزيز، وحنان سليمان، وجمال عبدالناصر، ومحمد عز، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمه ماهر. ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

استطاع مسلسل المداح أن يحجز مقعدًا له وسط عدد كبير من المسلسلات الدرامية في رمضان هذا العام، لتكون قصته بتلك القوة التي تمكنه من لفت أنظار الجمهور له على مدار الموسم الذي يحتوي على مسلسلات فريدة من نوعها.