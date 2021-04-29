نادر نسيم يطالب إغلاق أماكن التجمعات بعد تحذيرات الصحة العالمية

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قال النائب نادر نسيم عضو مجلس الشيوخ، وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بالمجلس، إن هناك تخوفات من ارتفاع إصابات فيروس كورونا تزامنًا مع قدوم عيدي شم النسيم والفطر، وكذلك الإجازات.

نادر نسيم: الدولة تعمل بكل طاقتها من أجل الحفاظ على حياة المصريين

وأشار عضو مجلس الشيوخ، نادر نسيم، إلى أن الدولة تعمل بكل طاقتها من أجل الحفاظ علي حياة المصريين من الفيروس اللعين كورونا بتشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وكذلك توفير اللقاح من خلال التسجيل علي موقع وزارة الصحة.

نادر نسيم: التهاون مع مخاطر فيروس كورونا يضر بالجميع

وأكد النائب نادر نسيم، عضو مجلس الشيوخ، على أن التهاون من مخاطر الفيروس يضر الجميع، خاصة أن هناك حالة من التراخي عند بعض المواطنين بإقامة التجمعات والتهاون في أخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا ما أسفر عن ارتفاع أعداد الإصابات.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، جموع الشعب المصري باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خاصة أن الأيام القادمة سوف تشهد ارتفاع في أعداد الإصابات.

وطالب وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ النائب نادر نسيم الدولة بكافة أجهزتها تشديد الإجراءات الاحترازية وتفعيل الغرامات علي من يخالف ذلك وخاصة أماكن التجمعات والمولات والأسواق والكافيهات لتجنب الكارثة خاصة بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية .