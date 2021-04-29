/629192/اتحاد-الكرة-يحدد-موعد-مباراة-السوبر-المحلى-بين-الأهلي-وطلائع-الجيش

أعلن مسئولو اتحاد الكرة جدول الدوري للجولات المتبقية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، من الأسبوع الثاني والعشرين وحتى نهاية المسابقة، بعدما انطلقت منافسات الدور الثاني من الموسم الحالي.

وحدد اتحادكرة القدم موعد مباراة الأهلي طلائع الجيش في السوبر المحلي والتي من المقرر إقامتها يوم 1 يوليو القادم.

بدون تأجيل.. اتحاد الكرة يعلن المباريات المتبقية في الدوري

يدخل النادي الأهلي مباراته غداً الجمعة أمام فريق الجونة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع السادس عشر بالدورى المصرى.

ويحتل الأهلى المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 36 نقطة من 15 مباراة خلف الزمالك المتصدر برصيد 39 نقطة من 17 مباراة.

القنوات الناقلة

وتذاع مباراة الأهلي والجونة القادمة في الدوري المصري عبر قناة أون تايم سبورتس، تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ويتطلع الجونة إلى مواصلة مسلسل الانتصارات والطريق الصحيح نحو البقاء في المناطق الأمنة والتقدم على جدول الترتيب، حيث سيستعد لهذا اللقاء بقوة وحماس شديد من أجل محاولة خطف النقاط الكاملة من أنياب الخصم.

ويدخل الفريق بروح معنوية عالية، بعدما حقق الفوز أمام المصري البورسعيدي في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز، ليواصل في سلسلة الإنتصارات لينتزع من غريمة التقليدي نادي الزمالك صدارة الدوري، حيثمتصدر جدول مسابقة الدوري المصري، في حين يسعى فريق الجونة إلى تصحيح مسارة في الدوري بعد تراجع نتائج الفريق في الجولة الأخيرة والتعرض لأكثر من هزيمة وفقط نقاط كثيرة في بطولة الدوري.

على الجانب الآخر يدخل فريق الجونة المباراة محتلا المركز العاشر برصيد 24 نقطة، ويأمل الفريق في الظهور بمستوى مشرف أمام النادي الأهلي.

المصابين

محمود وحيد - محمود متولي - بدر بانون - حمدي فتحي - أيمن أشرف - علي معلول - كريم نيدفيد - جونيور أجايي - محمد محمود للإصابه .

اخر مواجهات

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الأهلي كانت امام فريق المصري والتي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح الشياطين الحمر.