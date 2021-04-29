/629193/اتحاد-الكرة-يقرر-وقف-الدوري-المصري-في-هذا-الموعد
قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة أحمد مجاهد وقف نشاط مسابقة الدوري المصري في الفترة ما بين 6 يوليو، وحتى الثامن من أغسطس المقبل، وذلك بسبب مشاركة منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2021 .
قائمة المنتخب الأوليمبي
وكان الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، قد أعلن قائمة مكونة من 32 لاعب لخوض المعسكر المقبل للمنتخب استعدادا لأولمبياد طوكيو، وضمت القائمة كلا من :
عمر رضوان – محمد صبحي – محمود جاد – عمر صلاح – مصطفى شوبير – أسامة جلال – أحمد رمضان "بيكهام" – محمود مرعي – محمود الجزار – محمد عبد المنعم – عبد الغني محمد – كريم فؤاد – حسن علي – أحمد عيد – العربي بدر – عمار حمدي – أحمد هاني – أكرم توفيق – إمام عاشور – يوسف الجوهري – أحمد سعيد – أحمد الندري – محمود نبيل – فوزي الحناوي – عبده يحيى – أحمد عبد القادر – إبراهيم عادل – صلاح محسن – ناصر منسي – أسامة فيصل – فادي فريد – طاهر محمد طاهر .
موعد معسكر المنتخب الأأوليمبي
وحدد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي أن ينطلق معسكر الفراعنة الختامي قبل أولمبياد طوكيو يوم 5 يوليو المقبل .
موعد مباراة السوبر المحلي
وحدد اتحاد الكرة المصري في سياق آخر أن تقام مباراة السوبر المحلي بين الأهلي ( بطل الدوري العام وبطولة كأس مصر ) ، وطلائع الجيش ( وصيف بطولة كأس مصر )، في اليوم الأول من يوليو المقبل .
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