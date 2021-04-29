أمير شاهين مهاجمًا صناع مسلسل بين السما والأرض: "حسبي الله"

/629194/أمير-شاهين-مهاجما-صناع-مسلسل-بين-السما-والأرض-حسبي-الله

هاجم الفنان المصري أمير شاهين صناع مسلسله بين السما والأرض بعد حذف مشهد له من الحلقة الأخيرة بالمسلسل، الذي عُرضت على فضائية قنوات "On"، حيث أنه ينتمي لنوعية المسلسلات 15 حلقة فقط.

دوت الخليج يستعرض المشهد المأسوي المحذوف من مسلسل بين السما والأرض وهجوم أمير شاهين على صناع العمل، فضلًا على رد فعل الجمهور نحو الحلقة الأخيرة من المسلسل.

أمير شاهين ينشر المشهد المحذوف من مسلسل بين السما والأرض

نشر شاهين مجموعة من الصور لمشهده المحذوف عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، والتي ظهر بهم جسمانه مشوه وأشلاء منه منفصلة إثر القنبلة التي انفجرت أعلى المصعد.

أمير شاهين نادمًا على انضمامه لمسلسل بين السما والأرض

وأرفق تعليقًا مع الصور أعرب من خلاله عن حزنه قائلًا: "شغلي وتعبي اللي مظهرش في مسلسل بين السما والأرض.. معلش محدش بيتعلم ببلاش.. حسبي الله ونعم الوكيل".

رواد السوشيال ميديا يقارنوا بين نهاية مسلسل"بين السما والأرض" والفيلم

وأوضحت تعليقات الجمهور أن نهاية مسلسل"بين السما والأرض" المأسوية التي رسمت موت جميع الموجودين داخل المصعد المعطل فضلًا عن ضابط الشرطة الذي يجسد دوره أمير شاهين بسبب انفجار القنبلة لم تلقي إعجابهم مقارنةً بالفيلم الذي شهد نهاية سعيدة بالإفراج عن المحجوزين.

صناع مسلسل بين السما والأرض

الجدير بالذكر، أن مسلسل بين السما والأرض بطولة هاني سلامة، درة، يسرا اللوزي، محمود الليثي، نجلاء بدر، أحمد بدير، ندى موسى وأحمد رزق، وهو قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج محمد العدل.