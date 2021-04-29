رئيس الشيوخ يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة المجيد

جدة - نرمين السيد - بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد.





وجاء فى البرقية: "قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.. تحية إعزاز وتقدير.. بصادق مشاعر المحبة والسلام يطيب لى بالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن أعضاء مجلس الشيوخ أن أهنئ قداستكم والإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد". وتابع رئيس مجلس الشيوخ: "نتمنى لقداستكم بموفور الصحة والبركات وأن يعيده علينا ونحن فى رباط الأخوة والمحبة الذى يربط أبناء الشعب الواحد مسلمين ومسيحيين ضاربين أروع الأمثلة فى التكافل والتضامن... حفظ الله مصر وبارك شعبها وحفظ قداستكم وكل عام وأنتم بخير".

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