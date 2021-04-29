افتتاح موسم الصيد ببحيرة البردويل

جدة - نرمين السيد - أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، افتتاح موسم الصيد فى بحيرة البردويل، مؤكدًا اهتمام وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى تنمية وتطوير البحيرات المصرية ومنها بحيرة البردويل يسهم فى زيادة إنتاج مصر من الأسماك.





وأضاف القصير "بحيرة البردويل فيها أفضل وأندر أنواع الأسماك ويتمتع إنتاجها بسمعة متميزة محليًّا وعالميًّا".

من ناحيته؛ قال الدكتور صلاح مصيلحى رئيس هيئة الثروة السمكية إنه تم افتتاح موسم الصيد بعد التنسيق بين وزارة الزراعة ومحافظة شمال سيناء وجمعيات الصيد وذلك فى إطار الاحتفالات بذكرى تحرير سيناء والعيد القومى للمحافظة.

وأضاف "بعد مراعاة للإجراءات الاحترازية فقد تم الاحتفال فى وجود عدد محدود من الجهات التنفيذية بالمحافظة وممثلين لهيئة الثروة السمكية والشركة الوطنية واعضاء جمعيات الصيد بالبردويل".

من جهتهم أعرب الصيادون عن شكرهم للقيادة السياسة ووزارة الزراعة وجميع الجهات المعنية فى الدولة على ما قاموا به من جهد لافتتاح موسم الصيد فى موعده مؤكدين على اتباع الضوابط الخاصة بالصيد.

والجدير بالذكر أن بحيرة البردويل وبناءً على توجهيات رئيس الجمهورية شهدت موخرا تطويرًا كبيرًا سوف يؤدى لزيادة إنتاجها سواء للسوق المحلى أو التصدير الأمر الذى يسهم فى دعم الاقتصاد القومى بالنقد الأجنبى.