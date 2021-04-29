برلمانى مشيدا بالأوقاف: سرعة حل شكاوى المواطنين يخفف الضغط على النواب

جدة - نرمين السيد - وقال شمس الدين، فى بيان له أصدره اليوم االخميس: "هكذا يجب أن يكون أى مسؤول عندما يجد أى مشكلة تواجد أى مواطن حتى ولو تم طرحها من خلال وسائل التواصل الاجتماعى أو وسائل الإعلام وغيرها من الوسائل الأخرى".

وطالب جميع الوزراء والمحافظين وجميع المسؤولين أن تكون لهم صفحات على وسائل التواصل الاجتماعى وأن يتم تخصيص موظفين لمتابعة هذه الصفحات وإبلاغ الوزراء والمحافظين وغيرهم من المسئولين بالمشكلات والازمات التى تصل اليهم من المواطنين واتخاذ القرارات الفورية لحلها طالما كانت هذه المشكلات حقيقية وقانونية.

وأكد النائب السيد شمس الدين أن هذا الأسلوب سيخفف الضغط على أعضاء البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ، مؤكدا أن طلبات وقضايا جماهير دوائرنا الانتخابية تستغرق منا جميعا وقتا طويلا داخل دهاليز ودواوين الوزارات والمحافظات ومختلف المؤسسات التنفيذية لمقابلة الوزراء والمحافظين وغيرهم من المسؤولين للحصول منهم على تأشيرات لحل مشكلات الجماهير.

وكان ولى أمر التلميذ عمر عبدالحليم محمود من محافظة أسيوط، قد تقدم بطلب من خلال الصفحة الرسمية لوزير الأوقاف لتغيير موعد اختبار ابنه لتعارضه مع أدائه للامتحان ووافق الوزير على طلبه، كما حل الوزير كثيرا من المشكلات، كما رد على كثير من الشكاوى التى ترد على صفحته الرسمية أو صفحة الوزارة.