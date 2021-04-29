عاجل| فيديو .. مصر ترسل مساعدات طبية لليبيا

جدة - نرمين السيد - وجاء فى البيان: "أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى دولة ليبيا الشقيقة للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الليبيين، وذلك استمرارًا للدعم المصرى للأشقاء بدولة ليبيا وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى".

من جانبه؛ أعرب الجانب الليبى عن تقديرهم للجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية ومساندتها المستمرة للشعب الليبى.

يأتى ذلك فى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الليبى الشقيق فى مختلف الظروف، وتأكيداً على عمق روابط الأخوة والصداقة التى تجمع الشعبين الشقيقين.