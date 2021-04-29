عاجل| صور.. السيسى يتفقد تطوير الطرق والمحاور بمنطقة شرق القاهرة

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس حرص على الاطمئنان من العاملين فى المواقع المختلفة على سير العمل، وكذا الاستماع لآرائهم، مهنئا إياهم بمناسبة شهر رمضان المعظم، ومشددا على الالتزام بالاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا حرصاً على سلامتهم.

وذكر المتحدث الرسمى ان جولة الرئيس تضمنت تفقد أعمال التطوير فى منطقة محيط مطار القاهرة الدولى مرورا بشارع عبد الحميد بدوى وتقاطعه مع طريق الأوتوستراد، امتدادا إلى حى مدينة نصر، والذى يشمل توسعة تلك المحاور لتصبح بواقع 6 حارات مرورية لكل اتجاه، فضلاً عن إنشاء عدد من الكبارى لتيسير الحركة المرورية، وكذلك توسعة ورفع كفاءة الطرق الداخلية للأحياء السكنية المحيطة لتتكامل مع التطوير الكلى لشبكة الطرق بالمنطقة.

كما تفقد السيد الرئيس شبكة الكبارى والمحاور الرئيسية الجديدة التى تم تنفيذها فى حى مدينة نصر، بما فيها كوبرى الصاعقة وكوبرى طريق النصر بجوار النادى الأهلى، والتى أنهت التكدس والازدحام الذى كان يعانى منه الحى وحققت الانسياب المرورى المطلوب، وذلك بالتكامل مع سلسلة المحاور والكبارى الأخرى الجديدة فى مناطق وأحياء شرق القاهرة.

وقد توقف الرئيس ليتحدث مع مجموعة من المواطنين، كانوا يستقلون دراجة بخارية تصادف تواجدهم أثناء مروره، حيث هنأهم بمناسبة شهر رمضان المعظم واستمع إلى أحوالهم، كما شدد عليهم بضرورة الالتزام بإجراءات الأمان حرصاً على سلامتهم.