/629195/بالمواعيد-مباريات-الزمالك-المتبقية-بالدوري-الممتاز

أعلنت اللجنة المسئولة بالمسابقات بالاتحاد المصري مواعيد المباريات المؤجلة من الدوري المصري الممتاز، بداية من الجولة الثانية والعشرون من الدوري، ويخوض الزمالك العديد من المباريات المضغوطة والقوية.

وكشف اتحاد الكرة عن مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز، بداية من الأسبوع 22 وحتى نهاية الدوري، والتي ستبدأ منافسات الأسبوع 22 في منتصف مايو المقبل، حتي انتهاء المسابقة في 30 سبتمبر المقبل.

موقع دوت الخليج يستعرض لكم مواجهات الزمالك المتبقية بالدوري المصري الممتاز، ومواعيد المباريات وبالجولات.

موعد مباريات الزمالك المتبقية

الجولة الـ 22 : الزمالك وإنبي، في 14 مايو، تنطلق صافرة البداية في التاسعة مساء، علي استاد القاهرة.

الجولة 23 : الزمالك وطلائع الجيش، في 20 مايو، وتنطلق صافرة البداية في السابعة مساء، علي استاد القاهرة.

الجولة 24 : الزمالك والمصري البورسعيدي، في 24 مايو، تنطلق صافرة البداية في الساعة التاسعة مساء، علي استاد الإسكندرية.

الجولة الـ 25 : الزمالك والجونة، في 18 يونيو، تنطلق صافرة البداية في الساعة السابعة مساء، علي استاد خالد بشارة بالجونة.

الجولة الـ 26 : الزمالك واسوان في 23 يونيو، تنطلق صافرة البداية في الساعة التاسعة مساء علي استاد القاهرة.

الجولة الـ 27 : الزمالك والمقاصة في 3 يوليو، وتنطلق صافرة البداية في الساعة السابعة مساء، علي استاد القاهرة.

الجولة الـ 28 : الزمالك وغزل المحلة في 10 أغسطس، وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساء، علي استاد القاهرة.

الجولة الـ 29 : الزمالك والاتحاد السكندري في 18 أغسطس، تنطلق صافرةالبداية في التاسعة مساء، علي استاد الإسكندرية.

الجولة الـ 30 : الزمالك والإسماعيلي في 25 أغسطس، وتنطق صافرة البداية في التاسعة مساء، علي استاد الإسماعيلية.

الجولة الـ 31 : الزمالك ووادي دجلة في 11 سبتمبر، وتنطلق صافرة البداية في الساعة التاسعة مساء، علي استاد القاهرة.

الجولة الـ 32 : الزمالك وسيراميكا كليوباترا في أحد يومي 21 و 22 سبتمبر، علي استاد السويس الجديد.

الجولة الـ 33 : الزمالك والإنتاج الحربي أحد يومي 25 و 26 سبتمبر، علي استاد القاهرة.

الجولة الـ 34 آخر مباراة أمام للفريق في الدوري: الزمالك والبنك الأهلي، أحد يومي 29 و 30 سبتمبر، علي استاد بترو سبورت.