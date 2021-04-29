/629196/مواعيد-مباريات-الأهلي-المتبقية-بجدول-الدوري

أعلن مسئولو اتحاد الكرة جدول الدوري للجولات المتبقية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، من الأسبوع الثاني والعشرين وحتى نهاية المسابقة، بعدما انطلقت منافسات الدور الثاني من الموسم الحالي.

الأهلي –وادي دجلة علي استاد السلام الساعة7 في الاسبوع الـ22

الأهلي –سيراميكا كيلوبترا الساعة 9 في الأسبوع الـ 23 يوم 25/5/2021

اتحاد الكرة يقرر وقف الدوري المصري في هذا الموعد

الأسبوع الـ33 :مباراة الأهلي والجونة علي استاد خالد بشارة بالجونة الساعة

الأسبوع الـ34: الأهلي وأسوان علي استاد السلام دون تحديد الوقت.

الأسبوع الـ22: الأهلي ضد وادي دجلة يوم 18 مايو على ملعب السلام

الؤجلات الأهلي أمام البنك الأهلي يوم 10/9/2021 الساعة التاسعة علي استاد السلام

الأهلي وطلائع الجيش الجيش يوم 13/9/2021 الساعة 9 علي استاد الجيس بالسويس الأسبوع الـ31

الأسبوع الـ32: الأهلي والمصري علي ستاد الإسكندرية بدون تحديد وقت

الأسبوع الـ27: الأهلي ضد بيراميدز يوم 5 يوليو على استاد السلام.

الأسبوع الـ26: الأهلي ضد المقاولون العرب يوم 22 يونيو على ملعب بتروسبورت

الأـسبوع الـ29 :الأهلي والإسماعلي علي ستاد الإسكندرية يوم السبت 21/8/2021

الأسبوع الـ30 : يوم 24/8/2021 الأهلي وإنبي الساعة 9 علي ستاد السلام

المؤجلات الأهلي والأنتاج الجربي يوم 28/8/2021 علي ستاد السلام الساعة 9.

الأسبوع الـ28 :الأهلي وسموحة يوم 10/8/2021 علي ستاد الإسكندرية الساعة 7

الأسبوع الـ28: المؤجلات الأهلي وأسوان يوم 14 /8/2021 علي ستاد أسوان الساعة 9

المؤجلات الأهلي ومصر المقاصة يوم 17/8/2021 علي ستاد الجيش بالسويس الساعة 9

يدخل النادي الأهلي مباراته غداً الجمعة أمام فريق الجونة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع السادس عشر بالدورى المصرى.

ويحتل الأهلى المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 36 نقطة من 15 مباراة خلف الزمالك المتصدر برصيد 39 نقطة من 17 مباراة.

القنوات الناقلة

وتذاع مباراة الأهلي والجونة القادمة في الدوري المصري عبر قناة أون تايم سبورتس، تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ويتطلع الجونة إلى مواصلة مسلسل الانتصارات والطريق الصحيح نحو البقاء في المناطق الأمنة والتقدم على جدول الترتيب، حيث سيستعد لهذا اللقاء بقوة وحماس شديد من أجل محاولة خطف النقاط الكاملة من أنياب الخصم.