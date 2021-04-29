/629197/رئيس-الشيوخ-يهنئ-البابا-تواضروس-بمناسبة-عيد-القيامة-المجيد
بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقيه تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد
وجاء فى نص البرقية المرسلة
(قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
تحية اعزاز وتقدير....
بصادق مشاعر المحبة والسلام يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس الشيوخ ان اهنئ قداستكم والأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد متمنياً لقداستكم بموفور الصحة والبركات وأن يعيده علينا ونحن في رباط الأخوة والمحبة الذي يربط أبناء الشعب الواحد مسلمين ومسيحيين ضاربين أروع الأمثلة في التكافل والتضامن... حفظ الله مصر وبارك شعبها وحفظ قداستكم وكل عام وانتم بخير”.
وزير الخارجية يطرح رؤية مصر بالشيوخ
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشيوخ، قد استقبل وزير الخارجية سامح شكر، أمس الأربعاء، وذلك لتناول وبحث كل ما يتعلق بالملفات والتحديات العربية الدولية والإقليمية، وخاصة ما يتعلق بملف سد النهضة.
كما قام المستشارعبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قد بعث ببرقيه تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة عيد العمال.
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