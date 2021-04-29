/629198/حريق-بسيارة-نقل-على-طريق-الفيوم-والسيطرة-على-حريق-الحسن-والحسين

نشب حريق في سيارة نقل، ما أدى إلى تعطل حركة السير والمرور على طريق الفيوم الإقليمي.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة للواقعة مؤكدين أنه تم السيطرة على الحريق وإخماده بواسطة الأهالي، وتعطل طريق الفيوم الاقليمي قبل "كارتة حلوان".

السيطرة على حريق الحسن والحسين

وفي واقعة أخرى، تمكنت قوات الحماية المدنية في مديرية أمن بورسعيد، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق شب بمصنع الحسن والحسين بالمنطقة الصناعية بحي الجنوب.

وكان المقدم هاني المهدي رئيس وحدة الإطفاء، قد تلقى إخطارًا من النجدة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مصنع لحوم بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

6 سيارات إطفاء ورجال الدفاع المدني

وعلى الفور تم الدفع بعدد 6 سيارات إطفاء ورجال الدفاع المدني إلى مكان البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.

وكشفت المعاينة المبدئية أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر في الأرواح أو إصابات، ونجم عن ذلك احتراق الدور العلوي من المصنع فقط وبداخله معدات وعدد من المراتب لكونه يستخدم كمخزن.