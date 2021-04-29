فيديو: حققت حلمها .. حياة كريمة ترسم الفرحة على وجه أم يوسف بالخصوص

جدة - نرمين السيد - وصلت مبادرة "حياة كريمة"، اليوم الخميس، إلى محطة جديدة من محطات الخير حيث عرضت تقريرًا ببرنامجها على قناة dmc، بمنطقة الخصوص التابعة لمحافظة القليوبية، حيث تقابلت مع الحاجة سعاد والملقبة بـ "أم يوسف".





وقالت سعاد خلال لقائها مع مقدم البرنامج ياسين الزغبى، إنها بعد وفاة زوجها قامت بتربية "بنتين وولد"، مشيرة إلى أنها كانت تبيع جهاز عرائس ومفارش ليساعدها على تربية أبنائها، وأكدت أن الفترة الأخيرة لم تعد قادرة على شراء بضائع بسبب عدم وجود السيولة المالية، وحقق البرنامج لـ "أم يوسف" حلمها بأن يكون لديها مشروع صغير يوفر دخلا لها ولأولادها، حيث سلمها ياسين الزغبى عقد إيجار محل ملىء بالمفروشات الخاصة بالعرائس. البرنامج من تقديم ياسين الزغبى ودهب غريب، ومن إخراج أحمد عساف ووليد ناجى، والمنتج الفنى بلال الطراوى وهيثم أبوعقرب، ومدير التصوير عمر صلاح وبيشوى ناصر، ومن إعداد هبة عادل ومحمد إسلام أبو الخير ومصطفى شيتوس، ومونتاج أدهم أبوطالب وحازم جابر وعمرو السنهورى.

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