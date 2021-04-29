فيديو صادم .. أطفال ​يفكون مسامير قضبان السكة الحديد

جدة - نرمين السيد - واعتبر رواد السوشيال أن ما يحدث هو موقف كارثى وصادم، ينذر بكارثة حقيقية على أرض الواقع، فيما نوهوا بأن الواقعة حدثت فى إحدى قرى محافظة سوهاج، واستخدم الأطفال مفتاح إنجليزى، لتسهيل عملية خلع قطع الحديد التى تربط الأجزاء المعدنية بالقضبان.

وظهر فى الفيديو الأطفال وهم يمسكون بمفتاح إنجليزى، فيما يمسك آخر بمسمار كبير تم فكه من قضبان السكة الحديد، ما ينذر بكارثة مفجعة، وفر الأطفال هاربين بعدما رأوا أحد المواطنين يصورهم.

