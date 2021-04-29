البابا تواضروس يصلى عيد القيامة فى الكاتدراية المرقسية

جدة - نرمين السيد - يصلى البابا تواضروس الثانى غدا، الجمعة العظيمة وقداس عيد القيامة المجيد، بالكاتدراية المرقسية بالعباسية.



جدة - نرمين السيد - يصلى البابا تواضروس الثانى غدا، الجمعة العظيمة وقداس عيد القيامة المجيد، بالكاتدراية المرقسية بالعباسية. يحضر القداس عدد محدود؛ نظرا لانتشار فيروس كورونا، وتم الاعتذار عن استقبال المهنئين بعيد القيامة.

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