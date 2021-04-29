بطريرك الكاثوليك يترأس قداس خميس العهد بكنيسة التجمع

جدة - نرمين السيد - ترأس اليوم الخميس، الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهى بمناسبة عيد تأسيس سر القربان المقدس "الخميس الكبير"، وذلك بكنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بالتجمع.





بدأ اليوم بصلاة اللقان المقدس وغسيل الأرجل، ثم صلاة الذبيحة الإلهية التى ترأسها غبطة البطريرك، بمشاركة الأب هدية تامر، راعى الكنيسة.

وألقى غبطة الأب البطريرك كلمة العظة حول التحلى بالتواضع، موضحًا معانى غسيل الأرجل، وعقب صلاة القداس، ترأس غبطته أيضًا صلاة البصخة المقدسة، مختتمًا الصلاة بالبركة الرسولية.

الجدير بالذكر أن قداس اليوم هو الأول لهذه الرعية، والتى تم إنشاؤها مؤخرًا.