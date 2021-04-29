البيئة: إطلاق حملة توعوية للأطفال بإدارة المخلفات الصلبة ضمن «اتحضر للأخضر»

جدة - نرمين السيد - شاركت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لها بحملة جديدة لتوعية الأطفال بإدارة المخلفات الصلبة وأهمية الحفاظ على النظافة العامة باستخدام الألوان والرسومات التوضيحية وتنفيذ أنشطة فنية.





جاء ذلك بالتعاون مع الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بوسط الصعيد وبالتعاون مع جمعية الفنون والثقافة بالمحافظة ويأتى ذلك ضمن أنشطة الحملة؛ حيث أكدت د. ياسمين فؤاد على أهمية المشاركة المجتمعية الفعالة فى النهوض بالبيئة جنبا إلى جنب الجهود الحكومية فى هذا الشأن من خلال الاهتمام بتوعية النشأ من الصغر للحفاظ على البيئة.

وأكدت وزيرة البيئة أن الحملات تضمنت ندوات توعوية للأطفال بأهمية الحفاظ على مستوى النظافة بالحى، كما تم استخدام رسومات يتم تلوينها من قبل الأطفال لتوضيح الأفكار الخاصة بوضع المخلفات بالأماكن المخصصة لها وعدم إلقاء المخلفات بالشوارع وكيفية اتباع السلوكيات الصحيحة للحفاظ على البيئة من خلال المشاركة الحقيقية والمسئولية المشتركة بين المواطن والدولة من خلال إدماج الأطفال والشباب والمرأة والجمعيات الأهلية لإنجاح تلك المبادرة كما تضمنت الحملة تنفيذ مسرحية وندوات توعوية أخرى للأطفال بضرورة الاستفادة من المخلفات المنزلية وإعادة استخدامها والتوعية بضرورة الحد من استخدام أكياس البلاستيك والعودة إلى استخدام الحقائب القماشية والورقية القابلة لتدوير والغير ضارة بالبيئة.

تم خلال الحملة الدعوة الى البدء بتنفيذ مبادرات بيئية مثل زراعة بعض الشوارع بالأشجار المثمرة وذلك لما تمثلة هذه الأشجار والمساحات الخضراء من أهمية كبيرة لإنتاج غاز الأكسجين لمواجهة الملوثات والإنبعاثات الناتجة من الأنشطة الصناعية المحيطة مثل أدخنة المصانع وعوادم السيارات وأدخنة حرق القمامة وغيرها ، كما تم التأكيد على أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجى وذلك من خلال عدم القطع الجائر للأشجار بهدف التجارة بها وذلك حفاظاً على التوازن البيئى.

كما شارك البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة بالتعاون مع ديوان محافظة أسيوط فى متابعة تكثيف أعمال التجميل والنظافة بمراكز وقرى المحافظة وكافة الوحدات المحلية ضمن فاعليات الحملة الوطنية "اتحضر للأخضر".