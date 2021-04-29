الأنبا أرسانى يصلى صلوات خميس العهد بكاتدرائية العذراء بأمستردام

جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا أرسانى، أسقف هولندا، اليوم الخميس الكبير "خميس العهد" من أسبوع البصخة المقدسة بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بامستردام.



جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا أرسانى، أسقف هولندا، اليوم الخميس الكبير "خميس العهد" من أسبوع البصخة المقدسة بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بامستردام. وصلى الأنبا أرسانى، صلاة باكر، خميس العهد وصلاة اللقان والقداس الإلهى، وشارك نيافته الصلاوات: آباء كهنة الإيبارشية والشمامسة وعدد من الشعب.

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